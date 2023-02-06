Altun'dan deprem açıklaması: Resmi kuruluşların bilgilendirmeleri takip edilmeli
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası devletin tüm kurumlarının ivedilikle çalışmalarını yürüttüğünü bildirdi.
Altun, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Altun, mesajında şunları şunları kaydetti:
"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem sonrası devletimizin tüm kurumları ivedilikle çalışmalarını yürütmektedir. Milletimize, ülkemize geçmiş olsun. Halihazırda tüm çalışmalar AFAD koordinasyonunda sürdürülmektedir. Yaşanan felaket ile alakalı AFAD başta olmak üzere resmi kuruluşların bilgilendirmelerinin takip edilmesi önem arz etmektedir."
- GSM operatörlerine talimat: Tüm vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma ve internet yüklendi
- Yıkıcı depremlerin ardından peş peşe açıklamalar!
- AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: Vatandaşlardan bizden gelen bilgileri dikkate almalarını istiyoruz
- Türk Kızılay ekipleri deprem bölgesine hareket etti
- Türkiye'nin çağrısı sonrası iki ülke harekete geçti
- Deprem Suriye'yi de vurdu: En az 100 kişi hayatını kaybetti