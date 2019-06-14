Altun'dan Cemil Meriç paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Meriç'i vefatının 32. yılı nedeniyle mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cemil Meriç'in vefatının 32. yılında anma mesajı yayınladı. Altun Twitter hesabından, “Ömrünü Türk irfanına adamış, bu ülkenin derdiyle dertlenmiş, meselelerini haykırmış, birbirinden değerli eserleriyle ilim ve kültür dünyamıza güç katmış Cemil Meriç üstadımızı vefatının 32. sene-i devriyesinde sevgi, saygı ve rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” mesajını paylaştı.
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