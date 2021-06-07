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07 Haziran 2021 Pazartesi 23:01:00 - Güncelleme:07 Haziran 2021 Pazartesi 23:01:00

Altun'dan AB'de yürürlüğe giren uygulamaya cevap

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AB'de yürürlüğe giren “terör içeriklerinin kaldırılması” uygulamasına cevap verdi.

Altun açıklamasında, "AB söz konusu olunca demokratik ama Türkiye söz konusu olunca baskıcılık öyle mi?" ifadelerine yer verdi.

Altun konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün, Avrupa Birliği'nde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre; üye ülkelerin herhangi birinin talebiyle terör içerikleri aklınıza gelen tüm uluslararası dijital platformlardan en fazla 1 saat içinde kaldırılacak. Aksi halde söz konusu platformlara cezai yaptırım uygulanacak."

"AB söz konusu olunca "terör içeriklerinin kaldırılması" demokratik ama 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" söz konusu baskıcılık öyle mi?"

"Siber Vatan egemenlik hakkımızdır. Vatandaşlarımızın dijital platformlarda yaşadığı mahremiyet ihlallerine, mağduriyetlerine karşı tüm haklarını koruyacağız. Bilinmeli ki her türlü terör destekçiliğini, dezenformasyon, algı operasyonlarını aynı kararlılıkla bertaraf edeceğiz."

Etiketler : egemenlik AB İletişim Başkanı Fahrettin Altun
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