Altun'dan AA kameramanını katleden İsrail'e sert tepki: "Uluslararası toplum somut aksiyon almalıdır"

Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı (AA) kameramanını katleden işgalci İsrail'e sert tepki gösterdi.

Altun, konuya ilişkin yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

İsrail'in bugün yeniden başlattığı Gazze'ye yönelik saldırılarda, Anadolu Ajansı kameramanı Muntasır es-Savvaf hayatını kaybetti.

İsrail'in iki aydır devam eden katliamlarında binlerce masum insan hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bu masum insanlar arasında görevlerini yapan 72 gazetecinin olması, İsrail'in insanların haber alma özgürlüğüne de kasten saldırdığının açık bir göstergesidir. Uluslararası toplum ve medya camiası bu katliamların bir an evvel durması için vakit kaybetmeden somut aksiyon almalıdır.

İsrail'in katliamlarını, gazetecilere yönelttiği ve sonu ölümle biten kasıtlı şiddet eylemlerini bir kez daha kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden kameraman Muntasır kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve Anadolu Ajansı'na başsağlığı dileklerimi iletiyorum.