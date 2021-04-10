  • BIST
    1393.24
  • Dolar
    8,1550
  • Euro
    9,7089
  • Altın
    457,3120
İstanbul
1 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
2021'de 40 terör eylemi engellendi
10 Nisan koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı
Başkan Erdoğan: Karadeniz barış ve huzur denizi olmaya devam etmeli
Sırası gelmesine rağmen aşı olmayanlara uyarı
Avusturya'da Kovid-19 önlemleri karşıtları polisle çatıştı
Filistin'de teravih namazı camilerde kılınabilecek
Baykar Akıncı PT-3 orta irtifa testlerini başarıyla tamamladı
Altun, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü kutladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 561 bini geçti
Myanmar ordusu Bago'da protestoculara ateş açtı: 80 ölü
Bakan Soylu açıkladı: 462 terörist artık etkisiz
Kendi başbakanına Türkiye tepkisi
Sırası geldiği halde aşı olmayanlara kritik uyarı
Yunan spikerden Türkiye isyanı!
Yerli silahlarımıza büyük ilgi
AKINCI TİHA bir eşiği daha başarıyla geçti
Mehmetçik'e son teknoloji üniforma! İlk kez görüntülendi
Başkan Erdoğan'dan polis teşkilatına tebrik
AK Partili vekilin yardım çağrısına Bakan Soylu'dan yanıt geldi
Dünya devi Amazon'dan Türkiye kararı!
Bir ucu Suriye'ye çıkan tünel kullanılamaz hale getirildi
Bakan Soylu: Yıldızımız yine ışıl ışıl
Başkan Erdoğan, 4. Etnospor Formu'nda önemli açıklamalar
Türkiye savaş tehdidi hissederse boğazlardan geçişi durdurabilir
10 Nisan 2021 Cumartesi 19:13:00 - Güncelleme:10 Nisan 2021 Cumartesi 19:13:00

Altun, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü kutladı

ABONE OL

Altun, "Milletimizin huzur ve güvenliği için hiç durmadan çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 176'ncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Sizinle daha güvende ve emniyetteyiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından "@EmniyetGM" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimizin huzur ve güvenliği için hiç durmadan çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 176'ncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Sizinle daha güvende ve emniyetteyiz."

Fahrettin Altun, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan bir videoya da yer verdi.

Görev başındaki polislerin görüntülerinin yer aldığı videoda, kurulduğu günden bu yana milletin hizmetinde olan Türk Polis Teşkilatının yetkin personeli ve modern alt yapısıyla huzur ve güvenliğin en büyük teminatı olmaya devam ettiği belirtildi.

Polis Teşkilatının yerli ATAK helikopteriyle artık daha da güçlü olduğu, terörün her türlüsünün bu topraklardan kazınmaya devam ettiği vurgulanan videoda, şu bilgiler paylaşıldı:

"2020'de gerçekleşen 102 bin iç güvenlik operasyonuyla, toplam 809 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Aralarında kırmızı bültenle arananların da olduğu 333 DEAŞ mensubu terörist yakalandı. FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 96 bin kişiye işlem yapıldı. Örgüt üyesi 25 bin kişi gözaltına alındı.

Bataklıklar kuruyana kadar temizliğe devam. 2020'de narkotik polisince düzenlenen 140 bin operasyonda 20 ton esrar, 11 ton eroin, 800 kilogram kokainle, 100 milyon lira kara araya el konuldu."

"2020'de yaklaşık 2,4 milyon asayiş olayının yüzde 86'sı aydınlatıldı"

Videoda, ülkenin her köşesinde huzur için çalışmaya devam edildiği aktarılarak 2020'de yaşanan yaklaşık 2,4 milyon asayiş olayının yüzde 86'sının aydınlatıldığı, kişilere karşı işlenen suçları aydınlatmada yüzde 99 başarı elde edildiği kaydedildi.

Öte yandan, yollar tamamen güvenli olana dek, gece gündüz nöbete devam edildiği belirtilen videoda, trafik güvenliği alanında etkin ve verimli denetimlerle 2020'de ölümlü trafik kazalarında bir önceki yıla göre yüzde 11,9 azalma gerçekleştiği aktarıldı.

Videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Mazluma şefkat elini uzatmaya devam. 2020'de 18 bini denizde olmak üzere toplam 110 bin düzensiz göçmen ve 3 bin 810 organizatör yakalandı. YİMER 157 aracılığıyla 564 çağrıda 13 bin 187 kişi kurtarıldı.

Teknolojinin tüm imkanlarıyla güçlenmeye devam. Güçlü, dinamik, etkin, hareket kabiliyeti yüksek istihbarat yapılanmasıyla, önleyici odaklı güvenlik uygulamaları, yeni teknolojilerin de katkısıyla artık çok daha etkili. 176 yıldır halkına, vatanına, toprağına ve bayrağına durmadan hizmete devam."

Etiketler : altun cumhurbaşkanlığı Türk Polis Teşkilatı
Testi pozitif

Testi pozitif
‘Cevdet' için saçlarını kesti

‘Cevdet' için saçlarını kesti
Şarkılarım ticari kaygıdan uzak

Şarkılarım ticari kaygıdan uzak
Davalık eşiyle dijitale geliyor!

Davalık eşiyle dijitale geliyor!
TİKTOK çocukların yeri değil

TİKTOK çocukların yeri değil
Hayali kız çocuğu

Hayali kız çocuğu
Pandemi bitsin sonra düğün

Pandemi bitsin sonra düğün
Kutsi'nin güzel güleni

Kutsi'nin güzel güleni
Alba'nın tercihi Türk markası

Alba'nın tercihi Türk markası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER