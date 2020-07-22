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22 Temmuz 2020 Çarşamba 20:47:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 20:47:00

Altun: Bu coğrafyada Türkiye'ye rağmen elde edilecek hiçbir kazanım yoktur

Kaynak: DHA

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bölgemizden Akdeniz'in en uç noktalarına kadar, Türkiye'ye rağmen başarılı olacak hiçbir proje ve girişim olamaz. Bu coğrafyada Türkiye'ye rağmen elde edilecek hiçbir kazanım yoktur" dedi.

Altun, bugün gerçekleşen MGK Toplantısı'na ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Altun, "Bugün gerçekleştirilen MGK toplantımızda Libya'dan Suriye'ye, Irak'tan Azerbaycan ve Akdeniz'e kadar, bölgemizi ilgilendiren tüm meseleler ele alınmış, milli bekamız için güvenlik politikalarımızdaki tavizsiz duruşumuz bir kez daha ortaya konmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütlerini bozguna uğrattığı gibi, Libya'da meşru hükümetin karşısında oluşan gayrimeşru cepheyi de yerle yeksan edecek güç ve kudrettedir. Her zaman söylediğimiz gibi bugün de bir kez daha tüm dünyaya sesleniyoruz; bölgemizden Akdeniz'in en uç noktalarına kadar, Türkiye'ye rağmen başarılı olacak hiçbir proje ve girişim olamaz. Bu coğrafyada Türkiye'ye rağmen elde edilecek hiçbir kazanım yoktur" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tarihinden aldığı sarsılmaz güç ve inançla gönülleri ihya etmeye, bölgemizde kurulmuş olan şer odaklarını bu topraklardan silmeye son derece kararlıdır. Tüm dünyanın sancılı bir doğumun eşiğinde olduğu, insanlık ailesinin huzur ve barışa hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğu bu önemli eşikte Türkiye, tüm dünya mazlumlarına şemsiye olmaya devam edecek ve insanlığın arzuladığı esenlik ortamını inşa etmek için var gücüyle çalışacaktır."

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