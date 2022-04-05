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05 Nisan 2022 Salı 01:03:00 - Güncelleme:05 Nisan 2022 Salı 01:03:00

Altun: Başkan Erdoğan barış için yoğun diplomasi yürüttü

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğan'ın, lider diplomasisine hız kesmeden devam ettiğini açıkladı. Altun, 5 ülke lideriyle yaptığı görüşmelere ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın, bölge ve dünya barışını tesis etmeye yönelik samimi gayretleri, ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor " dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 ülke lideriyle yaptığı görüşmelere ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın, bölge ve dünya barışını tesis etmeye yönelik samimi gayretleri, ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, lider diplomasisine hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak, bugün Bulgaristan, Finlandiya, Almanya, Kazakistan ve Sırbistan liderleriyle yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri geliştirecek adımları ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konuları istişare ettiğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımızın, bölge ve dünya barışını tesis etmeye yönelik samimi gayretleri, ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor" değerlendirmesinde bulunan Altun, şunları kaydetti:

"Büyüyen diplomatik ve insani kapasitesiyle Türkiye'nin önemi, krizlerin çözümü için sunduğumuz yapıcı ve gerçekçi katkılarla daha iyi anlaşılıyor. Dünyanın, Türkiye'nin dostluğunun insanlık için sağlayacağı kazanımların farkına varması, milletimiz için iftihar vesilesidir. Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği, 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' anlayışıyla, bundan sonra da barış, istikrar, diyaloğu teşvik etmeyi sürdüreceğiz."

Etiketler : başkan erdoğan diplomasi Türkiye
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