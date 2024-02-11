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11 Şubat 2024 Pazar 16:13:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 16:13:00

Altınok: 400 lira et yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz

Kaynak: AA

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AK Parti'nin ABB başkan adayı Turgut Altınok, ABB'nin yardımlarının Avrupa'daki belediyelerin yaptığının çok altında olduğunu savunarak, "400 lira et yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. İsteyen etini alsın, isteyen sütünü alsın, yaş günü ise gitsin yaş pastasını alsın, çocuğuna ayakkabı alsın" dedi.

Altındağ Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, burada yaptığı konuşmada, göreve gelmesi halinde Ankara'nın altın çağını başlatacaklarını, Altındağ'ı metro ağları ile öreceklerini ve ilçedeki kentsel dönüşüm sorununu hızlı şekilde çözeceklerini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 101 tane söz verdiğini ama 90 tanesini yapmadığını söyleyen Altınok, "Ankara'yı sanayinin başkenti yapacağız. Ankara'yı ekonominin başkenti yapacağız. Akyurt'taki fuar alanımızı bitireceğiz. Tarımın başkenti yapacağız. Ankaralı Antalya'dan değil, bütün ihtiyaçlarını Ankara'dan temin edecek." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir belediyesinin 5 yılda Ankara'ya bir yarı olimpik yüzme havuzu dahi yapamadığını ifade eden Altınok, kendisinde sosyal medya belediyeciliği değil, eser ve hizmet belediyeciliği olduğunu söyledi.

"400 LİRA ET YARDIMINI 2 BİN 500 LİRAYA ÇIKARTIYORUZ"

Evi olmayan binlerce Ankaralıyı kira öder gibi ev sahibi yapacaklarını dile getiren Altınok, Ankara'ya konut yaparak kira fiyatlarını düşüreceklerini ifade etti.

Altınok, nisanda emeklilere 5 bin lira vereceklerini söyleyerek, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin yardımları Avrupa'daki belediyelerin yaptığı yardımların çok altında. 400 lira et yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. İsteyen etini alsın, isteyen sütünü alsın, yaş günü ise gitsin yaş pastasını alsın, çocuğuna ayakkabı alsın." dedi.

Altınok, seçilmesi halinde 500 lira olan doğal gaz desteğini bin liraya çıkartma vaadinde bulundu.

Altınok'a, açılış programında AK Parti Ankara Milletvekilleri Kurtcan Çelebi ve Orhan Yegin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti'nin Altındağ Belediyesi başkan adayı Veysel Tiryaki eşlik etti.

Etiketler : ABB seçimleri et yardımı turgut altınok
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