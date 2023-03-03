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03 Mart 2023 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 08:00:00

Altılı Masa'da büyük gerilim! Akşener: Ben gideyim mi?

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Altılı Masa'nın son toplantısında adaylık konusu masaya yatırılırken gergin anların yaşandığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır.' çıkışına İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'Ben kalkıp gideyim mi yani' karşılığını verdiği ifade edildi.

6'lı masada dün akşam gerçekleştirilen son toplantıda adaylık konusu masaya yatırılırken dananın kuyruğu koptu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermeyen Meral Akşener'in ardından masada gergin anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala aylardan bu yana ortak aday konusunda bir arpa boyu yol alamayan 6'lı masanın üyeleri eteklerindeki taşları döktü.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iken Millet İttifakı'nda ise henüz aday belirlenebilmiş değil.

12. kez bir araya gelen liderler "Adayımızı belirledik" deseler de, aday konusunda kararlarını 6 Mart'ta açıklayacaklarını beyan ettiler.

AKŞENER 2 İSMİ ÖNERDİ

Toplantının ardından İYİ Parti ve CHP arasındaki anlaşmazlıklar sosyal medyada partililerin atışmalarına yansıdı.

Muhalif gazeteci Murat Sabuncu'nun verdiği bilgilere göre Meral Akşener masada "İmamoğlu ya da Yavaş olsun, partim bana bu iki ismi öner yoksa çık gel dedi." dedi.

KILIÇDAROĞLU KARŞI ÇIKTI

Kılıçdaroğlu ise bunun üzerine, "Onlar belediye başkanlığı görevine devam edecekler." dedi.

Akşener, "O zaman ben bunu partimin yetkili kurullarına danışayım." diye yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU 'GEREKİRSE 5 PARTİ' DEDİ AKŞENER: GİDEYİM Mİ?

Kılıçdaroğlu, Akşener'e yanıt olarak, "Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır." deyince Akşener, "Ben kalkıp gideyim mi yani" karşılığını verdi.

Sabuncu son olarak, diğer liderlerin devreye girmesiyle birlikte Pazartesi gününe kadar her liderin kendi partisiyle istişare ederek tekrar bir araya gelinip açıklama yapılması noktasında arabuluculuk yapıldığına dikkat çekti.

Etiketler : Kılıçdaroğlu Akşener Ben kalkıp gideyim mi yani Murat Sabuncu

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