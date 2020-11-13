13 Kasım 2020 Cuma 17:36:00 - Güncelleme:14 Kasım 2020 Cumartesi 15:12:00
Almula Merter Churm'ün kitap sevinci
Almula Merter Churm'ün yeni kitabı “Bitti Dediğin Anda Kaderin Yeniden Yazılır” zirvede.
Almula Merter Churm’ün yeni eseri “Bitti Dediğin Anda Kaderin Yeniden Yazılır”, “en çok satanlar” listelerinde zirveye yerleşti. Çok kısa süre içinde 40 bin adet satan kitap için Alfa Yayınevi 7’nci baskıya girdi. Avrupa ve Amerika için İngilizceye çevrilmekte olan kitap 2021’de tüm dünyada satışa başlayacak.
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