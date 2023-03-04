Almanya'daki Türklerden deprem bölgesine yardım eli

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu ana vatanlarına yardım için harekete geçen Almanya'dan bir grup Türk, topladıkları yardımlarla Türkiye'ye geldi, Liman Ayık Yaşam Derneği üyeleriyle Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde konteyner kent kurulumuna başladı.

Konteynerlerin içinde çocuklar için oyuncaklardan yaşam malzemelerine kadar pek çok eşya da bulunuyor.

Liman Ayık Yaşam Derneği üyesi Kadir Alp, gençlerin madde bağımlılığından kurtarılması adına İstanbul'da faaliyet yürüttüklerini, depremlerin ardından bölgeye gelerek erzak dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Almanya'daki gurbetçilerin konteyner kent çalışmalarına destek için bölgedeki faaliyetlerini devam ettirdiklerini anlatan Alp, "Afşin'de 40 konteyner kurulumu tamamlandı. Hedefimiz 50 konteyner kurmak. İçinde buzdolabına varıncaya kadar her şey var. Kurulan konteynerler, bir ailenin 2 ay boyunca yaşamını sürdürebileceği şekilde. Hatay'da da konteyner kurulumuna pazartesi günü başlamayı planlıyoruz." dedi.

Yardımseverlerden Alparslan Akyol, depremin hemen ardından Almanya'daki başkonsolosluklarla Türkiye'ye nasıl yardımcı olabileceklerine dair temas kurduklarını aktardı.

Almanya'daki hayırseverler ve iş adamlarının desteğiyle Hatay ve Kahramanmaraş'ta 50'şer konteyner kurulumu için çalışma başlattıklarını anlatan Akyol, bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Konteynerlerde kalanlara birkaç ay yetecek kadar yiyecek ve ihtiyaç malzemesi bulunduğunu dile getiren Akyol, 6 ay boyunca yardımlarının süreceğini söyledi.