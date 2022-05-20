Almanya'da ırkçı saldırı!

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20 Mayıs 2022 Cuma 10:58:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2022 Cuma 10:58:00

Almanya'da camiye boyalı saldırı

Kaynak: IHA

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Almanya'nın Hessen eyaletinde faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Camii'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı gerçekleşti. Durumu fark eden cami yetkilileri güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından görüntüleri polise teslim etti.

Almanya'nın Hessen eyaletinde Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Camii'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı gerçekleştirildi.

Almanya'da ırkçı saldırılar devam ediyor. Almanya'nın Hessen eyaletinin Kassel kentinde Avrupa Türk İslam Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Camii'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde cami duvarlarının boyandığını gören cami yetkilileri, güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından görüntüleri polise teslim etti.

Faillerin yakalanmasını isteyen Türk vatandaşları, Kassel kentindeki camilere ve Türk kuruluşlarına geçmişte de terör örgütü PKK tarafından saldırılar gerçekleştirildiğini söyleyerek, saldırıların son bulmasını istediklerini dile getirdiler.

Etiketler : Almanya camiye boyalı saldırı Hessen eyaleti
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