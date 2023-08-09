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Almanya'da camilere yönelik saldırılar Müslümanları tedirgin ediyor
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09 Ağustos 2023 Çarşamba 14:50:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 14:50:00

Almanya'da camilere yönelik saldırılar Müslümanları tedirgin ediyor

Kaynak: AA

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Almanya başta olmak üzere Batılı ülkelerde son dönemlerde camilere yönelik artan saldırılar ve gönderilen tehdit mektupları, Müslümanları tedirgin ediyor.

Özellikle aşırı sağcı ya da terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı ve tehditlerle ilgili İslami çatı kuruluşu temsilcileri, ilgili ülkelerin yetkililerini ve siyasetçilerini bu sorunun çözümü için göreve davet etti.

    İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, AA muhabirine, ne yazık ki camilere yönelik saldırıların artarak devam ettiğini söyledi.

    Ergün, "Saldırılar dışında cami ve kurumlarımız geçmişte çok sayıda insanımızı katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütüne atıf yapan tehdit mektupları da almakta. Bu gelişmeler bizleri korkutacak veya yıldıracak değil. Lakin cami ve kurumlarımıza karşı yapılan kundaklama gibi insanlarımızın canına mal olabilecek saldırıların faillerinin ortaya çıkarılma oranının son derece düşük olması bizleri düşündürüyor." dedi.

    IGMG Genel Başkanı Ergün, şöyle devam etti:

    "Bu ciddi bir problem. Devletin güvenlik kurumlarının elde edilen her delili en ince ayrıntısına kadar inceleyip faillerini tespit etmesini bekliyoruz. Siyasilerin de bu saldırıları çok daha ciddi anlamda gündem yapmaları gerekiyor. Zira bu saldırıların temelinde yatan mefhumun adı ırkçılıktır. Irkçılık maalesef Almanya'nın bir gerçeği. Son anketlerde Almanya'nın ırkçı ve faşist siyasi partisinin en güçlü ikinci parti konumunda olması da ne kadar tehlikeli bir iklime doğru ilerlediğimizi göstermeye yetiyor.''

    "Beklentimiz yetkililerin Müslümanlara sahip çıkılması"

    Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici ise son dönemlerde camilere yönelik saldırıların yoğunlaşmasının kendilerini tedirgin ettiğini belirtti.

    Kesici, "Beklentimiz yetkililerce Müslümanlara sahip çıkılması. Toplantılarda Müslümanların toplumun bir parçası olduğu ve bir tehlike oluşturmadığını beyan etmeleri bizim için yararlı olur." şeklinde konuştu.

    Uzun zamandan beri özellikle sağ kesimin Müslümanları hedef aldığını ifade eden Kesici, "Buna karşı şimdiye kadar siyasiler olsun, ilim adamları olsun, çok az bir şekilde itiraz ettiler. Almanya'da 1500 civarında cami var. Belki hepsine koruma önlemi olmasa bile belki camilerin cuma günleri ve hafta sonları polis önünden geçerek, buraların gözetim altında olduğunu göstermiş olsa belki bu saldırı ve tehditlerin azalacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler : Almanya camilere yönelik saldırılar Müslümanlar İslam Toplumu Milli Görüş
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