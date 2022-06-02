VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kripto parada yeni bir vurgun!
İsrail güçleri Filistinlilere ait bir evi yıktı
'Adamlar' bilim kurgu ve gerilim sevenlerle buluşacak
Doğal gaz ithalatı martta yüzde 6,6 arttı
İhracatta mayıs rekoru!
Avustralya'da gaz arzında sorun büyüyor
Bolu'da kadın belediye meclis üyesi Çınar hakkında 30 gün koruma kararı verildi
DSÖ, dünyada 550 maymun çiçeği vakası bulunduğunu açıkladı
Terör örgütü PKK yandaşları Londra'da yürüyüş düzenledi
ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyonun seyri konusunda yanıldım
ABD, Küba'ya uyguladığı tüm uçuş yasaklarını kaldırdı
Borsa güne yükselişle başladı
Hollywood oyuncusu Johnny Depp, eski eşinden 15 milyon dolar tazminat kazandı
THY'den 'PCR test raporu' açıklaması
Emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiriyor! 3600 ek göstergede detaylar belli oldu
25 ülkeye yeni büyükelçi atandı!
Füzeleri 15 saniyede tespit ediyor!
Almanya'da 'beyin ölümü gerçekleşti' dediler: Türkiye sahip çıktı
NATO'ya üye olmak isteyen Finlandiya'dan Türkiye'ye mesaj
Hiç diyet yapmadım
Özel hazırlık
Oğuz Aral adını yaşatacak
Çok aşığım!
02 Haziran 2022 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:02 Haziran 2022 Perşembe 08:50:00

Almanya'da 'beyin ölümü gerçekleşti' dediler: Türkiye sahip çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya'da bir hastanede "beyin ölümü gerçekleştiği" öne sürülen Osman Kızılkaya (59), Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Ankara'ya getirilen Kızılkaya Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Almanya'da bir hastanede "beyin ölümü gerçekleştiği" öne sürülen Osman Kızılkaya (59), Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Almanya'nın Wiesbaden kentinde yaşayan Kızılkaya, evinde rahatsızlanması üzerine Dresden'deki bir hastaneye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım isteyen Kızılkaya'nın yakınları, beyin ölümü gerçekleştiği öne sürülen hastanın Türkiye'ye götürülerek tedavi edilmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimatı üzerine Osman Kızılkaya'nın Türkiye'ye sevki için çalışma başlatıldı.

Saat 17.20'de Ankara'dan havalanan tam donanımlı bir ambulans uçak Almanya'nın Dresden şehrine gitti. Dresden Havalimanı'na inen uçak Kızılkaya'yı alarak 2,5 saat süren yolcuğun ardından Türkiye'ye getirdi.

Saat 23.40'ta Ankara Esenboğa Havalimanına inen uçağı karşılayan acil sağlık hizmetleri ekibi Kızılkaya'yı ambulansla tedavi göreceği Ankara Şehir Hastanesine sevk etti.

Ambulans uçakta görevli acil tıp uzmanı Dr. Erhan Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılkaya'nın beyin damarında oluşan pıhtı sonucu Almanya'da tedavi altına alındığını ve Sağlık Bakanlığının görevlendirmesi sonucu kendisini Türkiye'ye getirdiklerini belirterek, "Yolculuğumuz gayet sıkıntısız geçti. Buradan da Şehir Hastanesine naklini kara ambulansı sağlıyor." dedi.

- SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gurbetçi Osman Kızılkaya'nın Türkiye'ye getirildiğini duyurarak, "Almanya'da beyin ölümü gerçekleştiği söylenerek hastaneden evine gönderilen fakat göz işaretleriyle iletişim kurabilen vatandaşımız Osman Bey az önce uçakla Ankara'ya getirildi. 59 yaşındaki hastaya, Cumhurbaşkanımızın olaydan haberdar olmasıyla 'evi' yani ülkesi sahip çıktı." ifadelerini kullandı.

KIZILKAYA'NIN OĞLUNDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Gurbetçi hastanın oğlu Cabir Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının ambulans uçakla Türkiye'ye sevk edilmesinden dolayı mutluluğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür etti.

Kızılkaya, "Bir kez daha Türk olmaktan gurur duyduk. Babam şu anda emin ellerde. İçimiz çok rahat. Allah sizlerden razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Etiketler : ALMANYA TÜRKİYE Cabir Kızılkaya Osman Kızılkaya
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
2. sezona devam kararı

2. sezona devam kararı
Mahkemeden ret

Mahkemeden ret
Eşiyle klip çekti

Eşiyle klip çekti
Tolga'yı arayıp tebrik ettim

Tolga'yı arayıp tebrik ettim
Onur ödülü Menderes Samancılar'a

Onur ödülü Menderes Samancılar'a
Yeşilçam hissini göstermeye çalışıyoruz

Yeşilçam hissini göstermeye çalışıyoruz
Çeyiz sandığını sahnede aldı

Çeyiz sandığını sahnede aldı
İzmir'i salladı

İzmir'i salladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX