Almanya'da 5'li zirve

Berlin'de gerçekleşen beşli görüşmeye Cumhurbaşlanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Lovegrove ve Fransa Dışişleri Bakanlığı Politika ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Philippe Errera katıldı.

Toplantıda 29-30 Haziran'da Madrid'de gerçekleşecek NATO Zirvesi ve stratejik konsepti, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuru süreçleri, Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve Karadeniz tahıl sevkiyatı süreci, Ege ve Akdeniz meselelerinin yanısıra Suriye, Afganistan ve İran gibi bölgesel konular değerlendirildi.

Ukrayna savaşının küresel etkilerinin devam ettiği bir dönemde İttifakın dayanışma içerisinde olmasının önemine ve teröre karşı ayrım yapmaksızın net bir tutum sergilenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Dünya gıda güvenliği açısından Karadeniz tahıl sevkiyatı sürecinin önemine ve Türkiye'nin bu konudaki girişimlerine dikkat çekildi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları bağlamında, terör örgütleri konusunda somut adımlar atılmadan ilerleme kaydedilemeyeceği belirtildi.

Ege ve Akdeniz konularında Türkiye'nin meşru haklarından taviz vermeyeceğinin altı çizildi.

Bölgesel ve küresel krizlerde Türkiye'nin diplomatik çözüm üretme çabalarını kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.