23 Temmuz 2020 Perşembe 12:44:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 12:48:00
Almanya, Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırıyor
Türkiye ve Alman hükümeti arasındaki 'seyahat kısıtlaması' görüşmelerinden olumlu sonuç çıktı. Alman turistler Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın'a geliyor.
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