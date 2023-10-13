VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali ile görüştü
Putin açık açık uyardı: Kara operasyonu ciddi sonuçlar doğurur
Kassam Tugaylarından "Cenin yakınlarında İsrail ordusuyla çatışmadayız" açıklaması
Edirne'de 22 insan kaçakçısı tutuklandı
Bakan Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: İkinci yardım uçağı Mısır'da
13 Ekim 2023 Cuma 15:43:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 15:43:00

Almanya Hükümet Sözcüsü Hebestreit: Başkan Erdoğan bölgede önemli bir figür

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Türkiye'nin, İsrail-Filistin çatışmasında muhtemel arabuluculuk rolüne ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede önemli bir figür ve etkili bir Cumhurbaşkanı olduğunu söyledi.

AA muhabirinin bu konudaki sorusunu yanıtlayan Hebestreit, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Erdoğan) da elbette bölgede önemli bir figür, etkili bir Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenli temaslardan da bahsediyoruz ve böyle bir durumda, böylesine büyük ve önemli bir ülke ile temas halinde olmak, birbirimizle konuşmak ve ayrıca Türkiye'yi bölgede sahip olduğu nüfuzu kullanmaya teşvik etmek elbette doğaldır." dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğüne anımsatan Hebestreit, "Mümkün olan her yönde temaslar devam ediyor ve herkes yoğun şekilde çaba sarf ediyor. Elbette Orta Doğu'da uzun yıllardır bildiğimiz bu durum, şu an mevcut gelişmelerle bir meydan okumadır. Ve bir yangını önlemek için mümkün olan her şeyi yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner de İsrail'in fosfor bombası kullandığına ilişkin olarak, "Bu raporu İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden biliyorum, ancak burada sizinle paylaşacak bizim kendi bir bulgumuz yok." ifadelerini kullandı.

UNICEF'in ateşkes ve insani koridor çağrısına desteklemekten kaçınan Wagner, İsrail'in, Hamas'ın saldırısına karşı kendini ve halkını savunma hakkı olduğunu savunarak şöyle devam etti:

"Bu çerçevede alınan tüm tedbirler elbette uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka uygun olmalıdır ve tekrarlamak istediğim bu bilgi, meşru müdafaa hakkının özellikle saldırıların devam ettiği zamanlarda geçerli olduğu anlamına gelmektedir. Bu aynı zamanda bu saldırılara son vermeyi amaçlayan tüm tedbirleri de kapsamaktadır."

İnsani durumun ve insani yardımın Almanya için çok önemli olduğunu kaydeden Wagner, bu konuyu bölgedeki partnerleriyle istişare ettiklerini belirtti.

Etiketler : UNICEF Recep Tayyip Erdoğan Arabuluculuk Rolü İsrail-Filistin Çatışması Christian Wagner
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz
Benim kimseyle sıkıntım yok

Benim kimseyle sıkıntım yok
Davette buluştular

Davette buluştular
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Amsterdam tatili

Amsterdam tatili
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX