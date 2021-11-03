Alman komutandan SİHA itirafı: İhtiyacımız var

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03 Kasım 2021 Çarşamba 13:35:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 13:35:00

Alman komutandan çarpıcı itiraf: SİHA'lara ihtiyacımız var

Kaynak: TRT Haber

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Alman ordusunun yurt dışı operasyonlarının komutanı Korgeneral Erich Pfeffer çarpıcı bir itirafta bulunarak, "Alman ordusunun SİHA'lara ihtiyacı var" dedi.

Alman ordusunun yurt dışı operasyonlarının komutanı Korgeneral Erich Pfeffer, birliklerin sahadaki tehlikeyi öngörebilmesi için insansız hava araçlarının şart olduğunu vurgulayarak "Alman ordusunun silahlı insansız hava araçlarına ihtiyacı var" dedi.

TRT Haber'de yer alan habere göre Türkiye'nin son dönemdeki hamleleriyle savunmanın en önemli aktörlerinden olan Silahlı İnsansız Hava Araçlarına (SİHA) talep artıyor.

SİHA'ların önemine dikkati çeken Alman ordusunun yurt dışı operasyonlarının komutanı Korgeneral Erich Pfeffer, "Alman ordusunun silahlı insansız hava araçlarına ihtiyacı var." dedi.

Pfeffer, Alman ordusu için endişesini dile getirerek "Geçmişte Afganistan'da olduğu gibi şimdi de Mali'de açık tehdit altındayız." diye konuştu.

Alman komutan, birliklerin sahadaki tehlikeyi öngörebilmesi için SİHA'ların gerekli olduğunu belirtti.

"SİHA'LAR EN HIZLI DESTEĞİ SAĞLAYABİLİR"

Korgeneral Pfeffer, geniş ve karmaşık arazilerin her zaman yakın hava desteği gerektirdiğini, bunun da helikopter, uçak veya silahlı insansız hava aracı yoluyla yapılabileceğini vurguladı.

Pfeffer, "Savaş helikopterlerinin olası bir durumda alana ulaşması 1 saati bulurken, SİHA'lar en hızlı desteği sağlayabilir. Bu da birliklerin maruz kaldığı yüksek riski en aza indirir." dedi.

Etiketler : SİHA İHA ALMANYA Erich Pfeffer
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