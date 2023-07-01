Alman ırkçıları Türk dönerine yasak istedi

Almanya'da hızla yükselerek oy oranını yüzde 20'lere çıkaran, yabancı karşıtı AfD Partisi (Almanya için Alternatif) Türk dönerine yasak istedi. Parti, "Almanya'da, Alman kültürüne uygun yemekler olmalı" dedi. Berlinli üst düzey politikacısı Alexander Jungbluth, artık döner ya da nargile barlar yerine, Avrupa'da Avrupa kültürünü yansıtan ürünlerin olması gerektiğini söyledi. Jungbluth, "Her yerde döner ya da nargile bar görmek istemiyoruz. Almanya'da Alman, İtalya'da İtalyan; Fransa'da Fransız kültürünü yansıtan yemekleri görmek istiyoruz. Şu anda Avrupa'da olan sadece belirli bir ürünün her yeri işgal etmesi" dedi.

SÖZLERİ ALKIŞ ALDI

AfD'li politikacının bu sözleri büyük alkış aldı. Jungbluth, toplumsal çeşitliliğinin böyle olmayacağını, tek bir ürünün her yeri işgal etmesi ile çeşitlilik sağlanamayacağını belirtirken farklı ülkelerin mutfak kültürleri yerine Alman mutfağını savundu.