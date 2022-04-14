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14 Nisan 2022 Perşembe 13:52:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 13:52:00

Alman devi Deutsche Bank'tan kritik FETÖ kararı! Takma isimle ağlamaya başladılar

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FETÖ, Almanya'da hiç beklemediği bir darbe aldı. Alman devi Deutsche Bank, FETÖ'nün ülkedeki 3 kritik ismin banka hesabını kapattığını bildirdi.

FETÖ'cüler Almanya'da hiç beklemedikleri bir hareketle karşı karşıya kaldı. Alman Deutsche Bank, uluslararası finansal bilgi veri tabanı World Check'te kayıtları bulunan FETÖ'nün önde gelen 3 ismin banka hesaplarını kapattı.

HESAPLARIN KAPATILDIĞI FETÖ'CÜLERE YAZILI OLARAK BİLDİRİLDİ

Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank, hesapların kapatıldığını FETÖ'cülere yazılı olarak bildirdi. Böyle bir kararı beklemeyen FETÖ'cüler mağdur rolüne bürünüp, Alman basınına ağladı.

ALMAN BASININA AĞLAYAN FETÖ'CÜLER İÇİN TAKMA İSİM KULLANILDI

İlk etapta üç FETÖ'cünün hesabının kapatıldığını yazan gazete, bir FETÖ'cünün açıklamalarına da yer verdi. Ancak kişilerin isimleri yazılmadığı gibi, sadece birinin takma ismi kullanıldı. Bir şahıs için "Murat Demir" takma ismi kullanılırken hesapları kapatılan 3 FETÖ'cünün, Aralık 2021'den beri Türkiye'nin kara listesinde yer aldıkları kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN BASKISI ETKİLİ OLDU

Haberde, Türkiye'nin baskısının etkili olduğu ve bu baskı nedeniyle Almanya'daki FETÖ'cülerin hesaplarının kapatıldığı da iddia edildi.

Etiketler : FETÖ ALMANYA Deutsche Bank
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