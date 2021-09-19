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19 Eylül 2021 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:19 Eylül 2021 Pazar 10:10:00

Alkol alışkanlığı belediyede başlar!

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İBB'nin tesislerinde 27 yıl sonra içki satışı. Göreve ilk geldiğinde “Tesislerdeki uygulamadan halk memnun. Akşamdan sabaha neden alkol servisi koyayım?” diyen İmamoğlu, Müze Gazhane'de düzenlenen konserde 27 yıl sonra ilk kez alkol satışı yapılmasına izin verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tesislerinde, 1994'den bu yana ilk kez alkol satışı başladı. Akşam'ın haberine göre, Geçtiğimiz cuma günü İBB'ye ait Müze Gazhane'de ünlü caz sanatçısı Nils Frahm konser verdi. Konser sırasında, içerisinde 24 saat açık kütüphane ve çocuk atölyesi bulunan İBB sosyal tesislerinde 27 yıl sonra ilk kez alkol satılması büyük tepki çekti. Konsere gelen aileler ve 18 yaş altı gençlerin anne-babaları içki satışını kınadı.

'NİYE SATAYIM Kİ'

23 Haziran'da kesin olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, "Türkiye'nin Nabzı" programına katılmış, "İlçelerde bulunan sosyal tesislere alkol gelecek mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Belediyenin bir uygulaması var, toplumun bu anlamda memnuniyeti var. Beylikdüzü'nde 9 belediye sosyal tesisi var. Çay, yeme içme ucuz. Aynı şey tesislerde devam edecek. Akşamdan sabaha neden alkol servisi koyayım? Bu dedikoduyu niye çıkarıyorlar? İnsanların memnuniyeti olan tüm uygulamalara devam edeceğiz."

'SOKAĞIMDA KADINLARA SALDIRAN AYYAŞ İSTEMEM'

Alkol satışına vatandaş da sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları:

AK Parti Esenyurt Meclis Üyesi Sinem Karaduman: "İki kadeh içtikten sonra kontrolü kaybedenler alkole bu kadar kolay erişip sokaklarda da alkol tüketmeye başladıktan sonra, kadın hakları çığırtkanlığı yapanlar o zaman da "Teşekkürler İmamoğlu" diyebilecek misiniz acaba? Caddemde, sokağımda kadınlara saldıran ayyaş istemiyorum!"

Selahattin @selahattinpelin: "İBB'nin tesislerine genelde aileler, çoluk çocuk gidiyorlar. İBB'nin yaptığı yobazlıktır ahlaksızlıktır..."

[email protected]: "Yakın zamanda İBB tesislerinin kapılarında alkol kusmukları, masalarında grup halinde alkol alıp olay çıkaran ayyaşları göreceğiz birde heeeyyyttt diye nara patlattılar mı tamamdır."

Etiketler : ibb bira alkol ekrem imamoğlu
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