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22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:55:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:55:00

Aliyev'den Türkiye açıklaması: Bu konuda büyük takdiri hak ediyor

Kaynak: AA

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Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya kazanan sporcularla bir araya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Oyunlara ev sahipliği yapmak o kadar kolay bir iş değildir. Türkiye bu konuda büyük takdiri hak ediyor." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda iyi organizasyon ve elde edilen birincilik için Türkiye'yi kutlayarak, "Oyunlara ev sahipliği yapmak o kadar kolay bir iş değildir. Türkiye bu konuda büyük takdiri hak ediyor." dedi.

Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya kazanan sporcularla bir araya geldi.

Azerbaycanlı sporcuların 29'u altın 99 madalya kazanarak 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı 4. sırada tamamladığını hatırlatan Aliyev, sporcularla gurur duyduğunu söyledi.

Oyunların kardeş ülkede yapıldığını ve doğal olarak Azerbaycanlı sporcuların kendilerini çok rahat ve evindeymiş gibi hissettiğini belirten Aliyev, açılış töreninde Azerbaycan takımının stada girişte Türk seyirciler tarafından çok sıcak karşılandığını anımsattı.

Aliyev, bunun Türkiye ve Azerbaycan'ın birbirine ne kadar bağlı olduğunu, sadece devlet başkanlarının değil iki ülke halkları ve sporcularının da kardeş olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Stadyumda on binlerce seyircinin Azerbaycan takımını ev sahibi takım olarak karşıladığını dile getiren Aliyev, "Türkiye'yi ve sporcularını üst düzey organizasyon ve elde ettikleri birincilik için yürekten tebrik ediyorum. Oyunlara ev sahipliği yapmak o kadar kolay bir iş değildir. Türkiye bu konuda büyük takdiri hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler : başkan erdoğan azerbaycan aliyev
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