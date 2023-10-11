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Aliyev'den Fransa'ya "Uluslararası hukuk" tepkisi: Cezayir'de soykırım yaptınız
11 Ekim 2023 Çarşamba 20:53:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 20:53:00

Aliyev'den Fransa'ya "Uluslararası hukuk" tepkisi: Cezayir'de soykırım yaptınız

Kaynak: AA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa'nın suçlamalarına sert tepki gösterdi. Aliyev, "Fransa, 1,5 milyon Cezayirliyi sırf Cezayirli ve Müslüman oldukları için yok etti." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa'nın Azerbaycan'ı uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladığını belirterek, "Kendi gözündeki merteği görmeyenler, başkasının gözünde çöp arıyor. Fransa, 1,5 milyon Cezayirliyi sırf Cezayirli ve Müslüman oldukları için yok etti. Bu soykırımdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Bağımsız Devletler Topluluğuna (BDT) üye ülkelerin istihbarat ve milli güvenlikten sorumlu kurumlarının başkanlarını kabul etti.

Kabulde konuşan Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ ihtilafının tarihini, 2. Karabağ Savaşı'na giden süreci, sonrasındaki gelişmeleri ve Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonunu anlattı.

Batı'da bazı ülkelerin kendi topraklarını kurtaran Azerbaycan'ı "işgalci", Azerbaycan topraklarını yıllarca işgal altında tutan Ermenistan'ı ise "kurban" olarak gösterme çabası içinde olduğunu bildiren Aliyev, bu işte başı Fransa'nın çektiğini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan'ın uluslararası hukuku ihlal ettiği yönündeki iddialarını komik olarak nitelendiren Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan uluslararası hukuku ihlal etmemiştir. Uluslararası hukuku, başka bir devletin topraklarını 30 yıl işgal altında tutan, Fransa'nın müttefiki olan Ermenistan ihlal etmiştir. Kendi gözündeki merteği görmeyenler, başkasının gözünde çöp arıyor. Fransa, 1,5 milyon Cezayirliyi sırf Cezayirli ve Müslüman oldukları için yok etti. Bu soykırımdır. Fransa'nın Afrika'da ve dünyanın diğer bölgelerindeki kanlı cinayetlerinden bahsetmiyorum bile. Fransa'nın bugün bile sömürgelere sahip olmasını akıl almıyor. Bugün ne kadar çabalasalar da bazı Afrika ülkelerinin kurtulamadığı bu ülke, bizi uluslararası hukuku ihlal etmekle suçluyor. Bu absürttür."

Bazı ülkelerin Azerbaycan ile Ermenistan arasında arabulucu olmak istediğini söyleyen Aliyev, "Ön yargılı olmayan arabulucuları kabul ederiz. Fakat tüm diplomatik kuralları ihlal eden, hakaret içeren açıklamalarda, çirkin uydurmalar, provokasyonlar ve yalanlarda bulunan Fransa'nın arabuluculuk çabaları mantıkla bağdaşmıyor. Bize böyle arabulucu gerekmiyor." dedi.

"ERMENİSTAN BARIŞ İSTEMİYOR"

Aliyev, 12 Ekim'de Rusya'nın önerisiyle Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları'nın Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya gelmesinin planlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz Rusya'nın arabuluculuğunu kabul ediyoruz. Çünkü Rusya bizim komşumuzdur, müttefikimizdir, aynı zamanda bölgemizde binlerce kilometre uzakta bulunan ülkelerin aksine, bölge ülkesi Ermenistan'ın da müttefikidir. Bu öneriyi olumlu karşıladık ve Dışişleri Bakanımız Rus ve Ermeni mevkidaşlarıyla görüşmeye hazırdı. Maalesef Ermeni tarafı bu görüşmeyi reddetti. Şimdi şu soru ortaya çıkıyor. Ermenistan barış istiyor mu? Bana göre hayır, çünkü barış isteseydi bu fırsatı reddetmezdi. Ermenistan Başbakanı, Granada'ya 6 saatlik uçak yolculuğu yapıyor, Azerbaycan olmadan Azerbaycan'ın konuşulduğu anlamsız bir toplantıya katılıyor fakat 2-3 saatlik mesafede bulunan Bişkek'e uçamıyor. Yapılacak önemli işleri varmış."

"ERMENİSTAN RUSYA'NIN ARABULUCULUĞUNU REDDEDERSE, İKİ ÜLKENİN DOĞRUDAN MÜZAKERELERİ ALTERNATİF OLABİLİR"

Azerbaycan olarak Ermenistan'la ilişkilerin normalleştirilmesine hazır olduklarını vurgulayan Aliyev, "Barış anlaşması üzerinde çalışmaya devam etmeye hazırız. Eğer Ermenistan Rusya'nın arabuluculuğunu reddederse, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları arasında doğrudan müzakerelerin bir alternatif olabileceğini düşünüyorum. Arabuluculuk önerisinde bulunan diğer platformlar ve ülkeler, onların gerçeğe, doğru duruşa ve uluslararası hukuka karşı tutumu dikkate alınarak tarafımızdan analiz edilecektir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : FRANSA AZERBAYCAN İLHAM ALİYEV
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