Aliyev'den Başkan Erdoğan'a tebrik: "Adınız Türk devlet tarihine sonsuza kadar kazınacak"

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Kongrede yapılan seçim sonucu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçerli 1399 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A İLK TEBRİK ALİYEV'DEN

Başkan Erdoğan'a ilk seçim tebriki ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi.

Aliyev, yaptığı yazılı açıklamada Başkan Erdoğan'ı yeniden genel başkan seçilmesi sebebiyle tebrik ederek AK Parti'nin çalışmalarının da Türkiye'ye başarı, huzur ve refah getirmesini diledi.

Açıklamasında AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal ve siyasi hayatında tarihi bir olay olduğunu vurgulayan Aliyev, kongrede alınan önemli kararların yeni hedeflere ulaşılmasında, "Türkiye Yüzyılı"nın gerçekleştirilmesinde ve Türkiye'nin sosyo-ekonomik kalkınmasında yeni bir aşamayı sağlayacak vizyona olağanüstü katkı sağlayacağını ifade etti.

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Türkiye'ye ve milletine onur ve şerefle hizmet ettiğini ve Türkiye'nin küresel bir güç merkezi ve dünyada üst sıralarda yer alan bir ülke olmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paha biçilemez bir rolü ve eşsiz bir çalışması olduğunu ifade eden Aliyev, "Bu nedenle adınız Türk devlet tarihine sonsuza kadar kazınacaktır." dedi.

"BU, MİLLİ İRADENİN BİR İFADESİDİR"

İlham Aliyev, "Sayın Başkan, Sevgili Kardeşim" ifadeleriyle başladığı yazılı açıklamasına şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli siyasi gücü olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Büyük Kongresi'nin toplanması ve oybirliğiyle yeniden Genel Başkanlığa seçilmeniz vesilesiyle sizleri ve liderliğini üstlendiğiniz partinin tüm üyelerini yürekten kutluyorum. Bu, milli iradenin bir ifadesidir, Adalet ve Kalkınma Partisi mensuplarının sınırsız güveninin ve desteğinin açık bir tezahürüdür ve kardeş Türkiye'nin kalkınması ve ilerlemesi için yaptığınız hizmetlere duyulan büyük takdirdir.

Adalet ve Kalkınma Partisi Büyük Kurultayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal ve siyasi hayatında tarihi bir olaydır. Kongrede alınan önemli kararların partinin gelecekteki faaliyetlerinin yönünün belirlenmesine, kardeş halkınızın refahı için belirlenen yeni hedeflere ulaşılmasında ve "Türkiye Yüzyılı"nın gerçekleştirilmesinde ve Ülkenizin sosyo-ekonomik kalkınmasında yeni bir aşamayı sağlayacak vizyona olağanüstü katkı sağlayacağından eminim.

"ADINIZ TÜRK DEVLET TARİHİNE SONSUZA KADAR KAZINACAKTIR"

Kurucusu ve lideri olduğunuz Adalet ve Kalkınma Partisi, kuruluşundan bu yana Türk devletine ve milletine onur ve şerefle hizmet etmiş, program hükümlerine, belirtilen ilke ve eylemlerine bağlılık göstermiş, her alanda büyük başarılara imza atmış, Ülkenizin küresel bir güç merkezi ve uluslararası dünyada üst sıralarda yer alan bir ülke olmasına yardımcı olarak nüfuz kazanmayı başardık. Tüm bu başarılarda paha biçilemez bir rolünüz ve eşsiz bir çalışmanız var. Bu nedenle adınız Türk devlet tarihine sonsuza kadar kazınacaktır.

"TÜRKİYE'NİN DÜNYADA ARTAN İTİBARINDAN MUTLU VE GURURLUYUZ"

Türkiye'nin sizin bilge ve kararlı liderliğiniz altında elde ettiği başarılardan, dünyada artan itibarından mutlu ve gururluyuz. Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin, birliğinin ve stratejik ittifakının örnek teşkil ettiğini ve en üst düzeyde olduğunu büyük bir mutlulukla belirtmek isterim. Karşılıklı güven, destek ve dayanışmaya dayalı sağlam temeller üzerine kurulu devletlerarası ilişkilerimiz, bölgesel işbirliğine, istikrara ve güvenliğe de önemli katkı sağlıyor.

Kardeş milletlerimizin sarsılmaz iradesine ve "Tek millet, iki devlet" ilkesine dayanan Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, ortak çabalarımızla gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğinden eminim.

Bir kez daha sizleri ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her bir üyesini en içten dileklerimle tebrik ediyor, partinin çalışmalarının kardeş Türkiye devletine ve halkına başarı, huzur ve refah getirmesini diliyorum."