16 Mart 2023 Perşembe 14:09:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 14:09:00
Aliyev: Türkiye, sadece bölgede değil, tüm dünyada sözü geçen bir ülke haline gelmiştir
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye, sadece bölgede değil, tüm dünyada sözü geçen bir ülke haline gelmiştir." dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye, sadece bölgede değil, tüm dünyada sözü geçen bir ülke haline gelmiştir." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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