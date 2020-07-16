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16 Temmuz 2020 Perşembe 15:22:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 15:22:00

Aliyev 'Ortada yok' diyerek tepki göstermişti... Azerbaycan'da flaş istifa kararı

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov görevinden istifa etti.

12 Temmuz'dan bu yana Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların sürdüğü Kafkasya'da, bugün sürpriz bir istifa haberi geldi.

Azerbaycan lideri İlham Aliyev'in Çarşamba günü 'Ortada yok' diyerek eleştirdiği Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov görevini bıraktı.

Aliyev, bakanlar kurulu toplantısının ardından "Dışişleri ne yapıyordu? Neredeydi? 12 Temmuz’daki olaydan sonra hepimiz iş yerindeydik. Başbakan iş yerindeydi, ben sabaha kadar iş yerindeydim. Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, İçişleri Bakanı, istihbarat servisleri... Ama Dışişleri Bakanı’nı bulamadım" demişti.

Azeri yetkililer, Dışişleri Bakanı'nın evden çalıştığını bildirmişti.

Elmar Memmedyarov, son olarak Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la Tovuz bölgesindeki çatışmaları görüşmüştü.

Son yılların en şiddetli çatışmasının gerçekleştiği yer Dağlık Karabağ değil, iki ülkenin de kuzeyi. Şimdiye kadar aralarında bir tümgeneralin de olduğu 11 Azeri asker ile bir sivil hayatını kaybetti. Ermenistan tarafında ise aralarında yüksek rütbeli subayların da olduğu dört asrer Azeri ordusu tarafından öldürüldü.

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