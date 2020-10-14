Aliyev işgalden kurtarılan bölgeleri açıkladı!

14 Ekim 2020 Çarşamba 14:54:00 - Güncelleme:14 Ekim 2020 Çarşamba 15:28:00
Aliyev açıkladı: Fuzuli ve Hocavend'de 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli kentinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu köyleri ile Hocavend kentinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke ve Tağaser köylerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.
Aliyev, Twitter hesabından, söz konusu köylerin isimlerini "Karabağ Azerbaycan'dır" notuyla paylaştı.
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