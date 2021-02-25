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25 Şubat 2021 Perşembe 11:03:00 - Güncelleme:25 Şubat 2021 Perşembe 11:03:00

Aliyev, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ı doğum günü dolayısıyla tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Erdoğan'a kutlama mesajı göndererek Türkiye'nin refahı için yaptığı çalışmalarda başarı ve sağlık diledi.

Aliyev mesajında Türkiye'nin önemli sosyo ekonomik ve bilimsel ilerlemeler kaydederek küresel ölçekte bağımsız politika izleyen bir güç merkezi haline geldiğinin, bu başarıların Erdoğan'ın çalışmaları sayesinde elde edildiğinin altını çizdi.

Halklarının iradesine ve "bir millet, iki devlet" ilkesine dayanan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin şu anda en üst düzeyde olmasından gurur duyduğunu belirten Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dostluk ve kardeşliğe dayalı devletler arası ilişkilerimizi bu seviyeye taşımada şahsen sizin eşsiz bir rolünüz var. Çok yönlü ikili ilişkilerimizi ve stratejik ittifakımızı daha da güçlendirme kararlılığınız, Azerbaycan'ın ezeli topraklarının işgalden kurtarılmasında her düzeyde verdiğiniz açık ve tereddütsüz manevi ve siyasi desteğiniz, halkımız tarafından çok takdir edilmektedir.

Her alanda geniş ölçekli, etkin ve aktif iş birliğimizin, uluslararası ilişkilerde karşılıklı güven ve desteğe dayalı tutarlı konumumuz ve faaliyetlerimizin ülkelerimizin ilerlemesine ve halklarımızın refahına hizmet etmeye devam edeceğine inanıyorum."

Etiketler : aliyev azerbaycan başkan erdoğan doğum günü
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