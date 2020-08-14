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14 Ağustos 2020 Cuma 19:47:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2020 Cuma 20:04:00

Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı

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İstanbul Alibeyköy'de, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Alibeyköy'de Emre Etyemez adlı erkeğin, trafikteki bir kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, saldırgana tepki yağdı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emre Etyemez adlı erkeğin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan Emre Etyemez tutuklandı.

Saldırıya uğrayan kadın olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, tepki çığ gibi büyüdü. Görüntüler çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kadın doktora saldıran şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Alibeyköy'de trafikte bir kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyada tepki çeken ve gözaltına alınan şüpheli Emre Etyemez adlı erkek adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Emre Etyemez, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliye girişinde gazetecilerin, "Neden arabaya saldırdınız?" sorusuna şüpheli, "Dosyada hepsi var" yanıtını verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olaya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

TUTUKLANDI

Soruşturma savcılığınca ifadesi alınan şüpheli Emre Etyemez, "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Emre Etyemez, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderild

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