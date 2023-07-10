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10 Temmuz 2023 Pazartesi 21:27:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 21:27:00

Aliağa'da çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çaltıdere Mahallesi'nde saat 13.45'te çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 6 helikopter 21 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme ekibi müdahale etti.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Aliağa'daki orman yangınında 15 kadar kişinin dumandan etkilendiğini ve durumlarının iyi olduğunu" bildirmişti.

Etiketler : İzmir Aliağa yangını İzmir İZMİR YANGIN
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