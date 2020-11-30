Ali Erbaş'tan sigarayla mücadele çağrısı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs sürecinde sigarayla mücadelenin de sürdürülmesi çağrısı yaptı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından sigarayı bırakma çağrısı yaptı. Erbaş, yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:
"Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günleri fırsat bilerek her gün on binlerce kişinin ölümüne sebep olan sigara ile de mücadelemizi topyekun sürdürelim. Sigaranın hem kendi bulaşıcılığına hem de bu ve benzeri virüslerin bulaşıcılığını artırmasına da son vermiş olalım."
Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günleri fırsat bilerek her gün on binlerce kişinin ölümüne sebep olan sigara ile de mücadelemizi topyekün sürdürelim.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) November 30, 2020
Sigaranın hem kendi bulaşıcılığına hem de bu ve benzeri virüslerin bulaşıcılığını artırmasına da son vermiş olalım. pic.twitter.com/dT08333PaJ
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