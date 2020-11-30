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30 Kasım 2020 Pazartesi 23:24:00 - Güncelleme:30 Kasım 2020 Pazartesi 23:24:00

Ali Erbaş'tan sigarayla mücadele çağrısı

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs sürecinde sigarayla mücadelenin de sürdürülmesi çağrısı yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından sigarayı bırakma çağrısı yaptı. Erbaş, yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günleri fırsat bilerek her gün on binlerce kişinin ölümüne sebep olan sigara ile de mücadelemizi topyekun sürdürelim. Sigaranın hem kendi bulaşıcılığına hem de bu ve benzeri virüslerin bulaşıcılığını artırmasına da son vermiş olalım."

Etiketler : diyanet koronavirüs Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
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