Ali Erbaş Danimarka'daki çirkin saldırıyı kınadı
Kaynak: AA
li Erbaş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya izin verilmesine ilişkin, "İfade özgürlüğü adı altında bu eylemlere izin verilmesi ve faillerinin cezalandırılmaması kabul edilemez bir durumdur" açıklamasında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'i ve Türk bayrağını hedef alan saldırıların bir hafta arayla tekrarlanmasının saldırının failleri kadar ülke makamlarının da nefret suçuna ortak olduğunun göstergesi olduğunu belirtti.
Saldırıları kınayan Erbaş, "İfade özgürlüğü adı altında bu eylemlere izin verilmesi ve faillerinin cezalandırılmaması kabul edilemez bir durumdur. Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, Danimarka makamlarını bir an evvel saldırıların sorumlularına yönelik somut adımlar atmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.
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