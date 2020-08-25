Ali Babacan koronavirüse yakalandı
Ali Babacan koronavirüse yakalandı. Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Babacan, bir süre ailesiyle birlikte karantinada kalacak.
Koronavirüse testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Babacan, "Biraz önce KOVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah." dedi.
Babacan ayrıca, uyarıda bulunarak" Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.
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