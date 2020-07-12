Ali Babacan Ayasofya açıklaması ile Yunan'ı ve Rumları kıskandırdı... Bu kadarını onlar bile söylememişti
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ayasoya'nın tekrar asli hüviyetine kavuşarak ibadete açılmasına ilişkin yaptığı açıklamada ''Umarım sonuçlarını hesap ederek bu kararı almışlardır..." dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde yardımcıları Sadullah Ergin, Abdurrahman Bilgiç ve Sanem Oktar'la birlikte gazete ve TV temsilcileriyle buluştu.
Babacan'ın Ayasofya için ne diyeceğini merak eden gazeteciler, bekledikleri cevabı aldı. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi hakkında konuşan DEVA Partisi lideri Ali Babacan Yunanı ve Rumları kıskandırdı...
Halkın büyük coşkuyla karşıladığı karar için Babacan 'Umarım sonuçlarını hesap ederek bu kararı almışlardır...' ifadelerini kullandı...
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- Ali Babacan Ayasofya açıklaması ile Yunan'ı ve Rumları kıskandırdı... Bu kadarını onlar bile söylememişti