Ali Babacan Ayasofya açıklaması ile Yunan'ı ve Rumları kıskandırdı... Bu kadarını onlar bile söylememişti

Ali Babacan Ayasofya açıklaması ile Yunan'ı ve Rumları kıskandırdı... Bu kadarını onlar bile söylememişti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel mer­kezinde yardımcıları Sadullah Ergin, Abdurrahman Bilgiç ve Sanem Oktar'la birlikte gazete ve TV temsilci­leriyle buluştu.



Babacan'ın Ayasofya için ne diyeceğini merak eden gazeteciler, bekledikleri cevabı aldı. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi hakkında konuşan DEVA Partisi lideri Ali Babacan Yunanı ve Rumları kıskandırdı...

Halkın büyük coşkuyla karşıladığı karar için Babacan 'Umarım sonuçlarını hesap ederek bu kararı almışlardır...' ifadelerini kullandı...