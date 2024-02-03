Alev Alatlı'ya veda... "Ebediyete ablaların ablasını uğurluyoruz"

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03 Şubat 2024 Cumartesi 13:54:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 13:54:00

Alev Alatlı'ya veda... Başkan Erdoğan: Ebediyete ablaların ablasını uğurluyoruz

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Başkan Erdoğan, Alev Alatlı'nın cenaze töreninde "Şu anda ebediyete ablaların ablasını uğurluyoruz. Muhabbetinde 'Anneciğim, ablacığım' hep bunları söylerdi. Böyle bir güzelliği vardı. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden yazar ve mütefekkir Alev Alatlı için Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda ebediyete, hakka, ablaların ablasını uğurluyoruz. Muhabbetinde hep şunu söylerdi: Anneciğim, ablacığım... Hep bunları söylerdi. Böyle bir güzelliği vardı. Tabii hem bizim Cumhurbaşkanlığı'nın ödüller ödülünden bir tanesini alan bir ablamızdı. Hem bizimle birlikte yol arkadaşlığını yapan bir ablamız, bir hanımefendiydi. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi o güzelliklere sahip bir abla, bir anneydi." dedi.

Başkan Erdoğan, "Rabbim mekanını cennet eylesin. Bizi inşallah cennetinde bir arada haşru cem eylesin. Ben tüm ailesine de başsağlığı dilerken, toprak anamız, evet ebediyete uğurlanıyor. O gerçekten toprak ana olmayı sürekli bizlere de ifade ederdi. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Eyüp Sultan hazretlerinin hemen bu hazirede olması, bizler için onunla bu dünyada çok daha fazla bir arada olmayı inşallah bizlere nasip edecektir. Geldik gidiyoruz ve tabii ki şu anda özellikle ebediyete uğurladığımız Alev anamız, ablamızla da ebediyette rabbim bizleri haşru cem eylesin diyorum." dedi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan yazar mütefekkir alev alatlı cenaze töreni
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