Bakan Berat Albayrak ve ailesine çirkin saldırı: İstanbul'da da 11 kişi gözaltına alındı

Bakan Berat Albayrak ve ailesine çirkin saldırı: İstanbul'da da 11 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan 11 kişi gözaltına alındı" denildi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak dördüncü kez baba olma sevincini yaşarken, sosyal medyadan bir kişi çirkin ifadeler kullanmıştı. Albayrak'a yönelik çirkin saldırıya tepki yağdı.