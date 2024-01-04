"Alarmınızı kurmayı unutmayın" Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu fırlatılacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonunun 19 Ocak 2024 tarihinde Türkiye saati ile 13:15'te fırlatılacağını açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu'nun 19 Ocak 2024 tarihinde Türkiye saati ile 13:15'te fırlatılacağını açıkladı.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Alarmınızı kurmayı unutmayınız.
Fırlatma: 17 Ocak 2024 17:11 (Florida) 18 Ocak 2024 01:11 (Türkiye) Uluslararası Uzay İstasyonu'na Kenetlenme: 19 Ocak 2024 05:15 (Florida) 19 Ocak 2024 13:15 (Türkiye)
Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu için Türkiye Uzay Ajansı ve PTT tarafından "hatıra pulu" tasarlandı. Bu tarihi görev; Türkiye'nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak.
Alarmınızı kurmayı unutmayınız. ��️⏰— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 4, 2024
Fırlatma:
17 Ocak 2024 17:11 (Florida)
18 Ocak 2024 01:11 (Türkiye)
Uluslararası Uzay İstasyonu'na Kenetlenme:
19 Ocak 2024 05:15 (Florida)
19 Ocak 2024 13:15 (Türkiye)
Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu için Türkiye Uzay Ajansı @tuajans... https://t.co/pbtULECyNe pic.twitter.com/HLUV4NBPcJ
- "Alarmınızı kurmayı unutmayın" Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu fırlatılacak
- Başkan Erdoğan'dan, usta sanatçı Ayla Algan'ın vefatına ilişkin taziye mesajı
- Savunma sanayisinde zirve Baykar'ın: 1 milyar 766 milyon dolarlık ihracat
- Yüksek yargıdaki çelişki için net mesaj: "Çözüm yeni Anayasa"
- Bakan Fidan İranlı mevkidaşına taziyelerini iletti
- Gazze katliamına tepkiler çığ gibi: Blinken'a kan kırmızılı protesto