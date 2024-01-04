"Alarmınızı kurmayı unutmayın" Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu fırlatılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu'nun 19 Ocak 2024 tarihinde Türkiye saati ile 13:15'te fırlatılacağını açıkladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Alarmınızı kurmayı unutmayınız.

Fırlatma: 17 Ocak 2024 17:11 (Florida) 18 Ocak 2024 01:11 (Türkiye) Uluslararası Uzay İstasyonu'na Kenetlenme: 19 Ocak 2024 05:15 (Florida) 19 Ocak 2024 13:15 (Türkiye)

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu için Türkiye Uzay Ajansı ve PTT tarafından "hatıra pulu" tasarlandı. Bu tarihi görev; Türkiye'nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak.