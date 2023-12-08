Alanya'da feci kaza: Anne ve oğlu öldü
Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde cipin çarptığı anne ve oğlu hayatını kaybetti.
M.K'nin (54) kullandığı 33 ASK 82 plakalı cip, Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma (30) ve 2 yaşındaki oğlu Anıl İhtiyar'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede anne Fatma İhtiyar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan oğlu Anıl da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aracın sürücüsü gözaltına alındı.
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