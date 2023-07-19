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19 Temmuz 2023 Çarşamba 18:48:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 18:48:00

Al Nahyan'dan Başkan Erdoğan'a Devlet Nişanı takdim edildi

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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, "Zayed Devlet Nişanı" takdim etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından "Zayed Devlet Nişanı" takdim edildi.

AA'da yer verilen habere göre, Başkan Erdoğan ve Al Nahyan, El Vatan Sarayı'nda heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.

Al Nahyan, görüşme sonrası Başkan Erdoğan'a "Zayed Devlet Nişanı" tevdi etti.

Başkan Erdoğan, nişan için Al Nahyan'a teşekkür etti. Erdoğan ve Nahyan, "Zayed Devlet Nişanı" ile fotoğraf çektirdi.

Erdoğan ve Al Nahyan, bu yıl BAE'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı için özel olarak hazırlanan bilekliği takarak poz verdi.

Al Nahyan, Başkan Erdoğan'ı zirveye davet etti.

Etiketler : Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zayed Devlet Nişanı
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