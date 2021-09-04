Akşener tiyatrosunda son perde!

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04 Eylül 2021 Cumartesi 09:55:00 - Güncelleme:04 Eylül 2021 Cumartesi 09:55:00

Akşener'in tiyatrosunda son perde... Valilikten açıklama geldi

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İstanbul Valiliğinden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in sosyal medyadaki iddialarına ilişkin açıklama geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, kravat taktığı için kendisine "Çengiler gibi gelmişsin" dediğini öne süren esnaf ile ilgili Valilikten yapılan açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İstanbul Valiliği, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medya hesabında yayınlanan paylaşımında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Valilikten yapılan açıklamada, Akşener'in bugün sosyal medya hesabındaki paylaşımında yer alan iddialarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zaruretinin doğduğu belirtildi.

İstanbul Gıda Toptancıları Tüccarları Derneği Başkanı Mustafa Karlı ve beraberindeki heyette yer alan Hayati Arı'nın 9 Temmuz Cuma saat 16.30'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valilik makamında yapılan görüşmede, Vali Ali Yerlikaya tarafından sarf edildiği iddia edilen 'Çengiler gibi kravat takmış gelmişsin' ifadesi kesinlikle kullanılmamıştır ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Valilik makamını 800 esnaf adına ziyaret ettiğini iddia eden Hayati Arı'nın, dernek üyeliği ve esnaf kaydı olmadığı gibi, kuru gıda hali esnaflarımızı temsil etme yetki ve sorumluluğu da yoktur."

Mülkiyeti Eyüpsultan Belediyesine ait olan kuru gıda halindeki esnafları temsil etmeye, İstanbul Gıda Toptancıları Tüccarları Derneğinin yetkili olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rami Kışlası'nda bulunan Kuru Gıda Toptancı Hali esnafımız için, Başakşehir ilçemiz Şahintepe Mahallesi'nde modern bir 'Gıda Toptancılar Çarşısı' inşa edilmiştir. Buradaki esnafımızın yeni yerine taşınma süreci, Valiliğimiz, Eyüpsultan Belediyesi ve ilgili dernek ile yapılan görüşmelerle belirlenen takvime göre yürütülmektedir. Esnaflarımızın büyük bir kısmı yeni yerlerine taşınmıştır ve halen taşınma devam etmektedir. Restorasyon ve tahliye çalışmaları tamamlandığında, Rami Kışlası'ndaki 220 bin metrekarelik alanda, 7 milyon kitap kapasiteli Türkiye'nin en büyük şehir kütüphanesi açılacaktır. Eyüpsultan Belediyesince taşınma sürecinde esnafımıza her türlü yardım yapılmıştır. Elektrik ve doğalgaz kesintisi yapılmamıştır."

Etiketler : meral akşener ip algı operasyonu istanbul valiliği
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