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08 Haziran 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 17:00:00

Akşener'in iddiası yalan çıktı! Kararı kendi imzalamış

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in AK Parti'nin köy okullarını kapatarak yerine taşımalı eğitime geçtiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Taşımalı eğitim, Akşener İçişleri Bakanıyken kendi imzasıyla uygulamaya konulmuş.

Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, "AK Parti'nin eğitimde yol açtığı en önemli tahribatlardan biri hiç şüphesiz köy okullarının kapatılması politikasına hız vermesi ile yaşandı." ifadelerini kullandı.

Akşener köy okullarının kapatılarak yerine taşımalı eğitim getirildiği iddiası gerçeği yansıtmıyor.

28 ŞUBAT MGK'SI KARARI İMZALADI

1997'nin meşhur 28 Şubat MGK'sı İmam-Hatiplerin önünü kesmek için ilkokul ve ortaokulları birleştirerek ilköğretim olarak 8 yıllık zorunlu eğitimi getirdi.

Dini eğitimlerin verilmesi nedeniyle 28 Şubatçılar köylerde yaşayan çocukların 8 yıllık eğitim için kasabalara getirilerek daha laik bir sistemde eğitilmesi gerektiği kararını aldı.

28 Şubat MGK'sı köy okullarının "sahipsiz" olduğunu ve köylerde çocuklara dini eğitimler verildiğini gerekçe göstererek taşımalı eğitime geçti.

İlk olarak 1997 yılında uygulanan taşımalı sistemler köylerden kasabalara çocuklar okumak için getirilmeye başlandı.

Dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener bir TV programında çıkan kararları değerlendirirken "28 Şubat kararlarına imza attım. Bu kararlar uygulanacak." diyerek ilköğretimlerin taşımalı sistemde uygulanmasını desteklediğini ifade etti.

Etiketler : Meral Akşener KÖT OKULLARI 28 Şubat MGK
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