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03 Mart 2023 Cuma 20:28:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 20:28:00

Akşener'e cevap veren Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye ittifak mesajı: Sofra büyümek zorunda

Kaynak: Akşam

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Meral Akşener'den boşalan koltuğa diğer partileri davet eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu sofraya bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir, sofra büyümek zorunda" ifadelerini kullandı. Bu açıklamasıyla, HDP ve sol partilere ittifak mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Ben bu saatten sonra değişmem" diye konuştu.

Meral Akşener'e Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi. Sosyal medya hesabından videolu açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu; ""İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedim" derken HDP'ye de isim vermeden masaya davet etti.

"BİRİLERİNİ HOR GÖREREK, GÖZ ARDI EDEREK TÜRKİYE'Yİ DEĞİŞTİREMEYİZ"

Kılıçdaroğlu HDP'ye mesaj dolu açıklamasında "Bu sofraya 'O oturmasın bu oturmasın' diyerek sofrayı toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye'yi değiştiremeyiz." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'YE İTTİFAK'TAN "OY DEVŞİRMEYE ÇALIŞIYORLAR" SUÇLAMASI

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye genel başkanı Akşener'e ise şu şekilde yanıt verdi: Tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedim. Sürekli aynı olgular birbirini tekrar eden hamleler. Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız.

"BU SOFRADA SİYASİ OYUNLARIN, YERİNİN OLMAMASI GEREKİRDİ"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Bana gelince, ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm ve birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu. Kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır." dedi.

Etiketler : kılıçdaroğlu akşener hdp chp

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