Akşener'den CHP'ye iğneleyici gönderme

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23 Şubat 2022 Çarşamba 13:41:00 - Güncelleme:23 Şubat 2022 Çarşamba 13:41:00

Akşener'den CHP'ye gönderme: İYİ Parti olmasaydı büyükşehirler ne olacaktı arada hatırlatmak lazım

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İYİ Parti ve CHP arasında sık sık “Biz olmasaydık kazanamazdınız” polemiği yaşanıyor. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, “İYİ Parti olmasaydı İstanbul ve Ankara ne olacaktı? Unutanlar açısından bazen hatırlatmakta fayda oluyor” diyerek bir göndermede bulundu.

İP Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, konuşmasının bitimine yakın dikkat çeken bir çıkış yaptı.

"UNUTULUYOR HATIRLATMAK LAZIM"

31 Mart seçimlerindeki ittifakı hatırlatan Akşener, "Bugün 31 Mart başarısı konuşuluyor. İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı? Bir şey değişti her şey değişti. Bazen hatırlatmakta fayda oluyor. Unutanlar açısından. Arada bir hatırlatmak lazım" ifadelerini kullandı.

İP'DEN CHP'YE AÇIK MESAJ

Akşener'in bu sözleri CHP'ye mesaj olarak yorumlandı.

"YOK SAYILIYORUZ"

İP İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, "CHP'li belediyeler ve başkanları, özellikle İBB, İYİ Parti'nin oylarıyla seçildiklerini unuttular. CHP'li belediyeler, İYİ Parti teşkilatlarını ve milletvekillerini yok sayıyor, istişare etmiyor" demişti.

"BİZ OLMASAK NE KADAR OY ALABİLİYOR?"

İP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan?" sözlerine de CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan "Bu lafların kıymetiharbiyesi yoktur" yanıtı gelmişti.

CHP TEK BAŞINA İKTİDAR OLAMAZ"

İP Kurucular Kurulu Üyesi Bilal Karaca ise "CHP'nin elitist kadroları, CHP'nin tek başına bırakın iktidar olmayı, iktidar hayali bile kuramayacağını artık kabullenmeli" şeklinde konuşmuştu.

Etiketler : İP Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP YUVARLAK MASA i Bilal Karaca
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