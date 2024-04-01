Akşener yarın basın toplantısı düzenleyecek
Kaynak: DHA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonuçlarını parti genel merkezinde takip ettikten sonra açıklama yapmadan ayrıldı. Akşener, seçim sonuçlarına ilişkin yarın basın toplantısı düzenleyecek.
Akşener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçlarını parti genel merkezinde takip etti. Saat 23.30'da parti genel merkezinden ayrılan Akşener, açıklama yapmadı.
Partiden yapılan yazılı açıklamada ise Akşener'in yarın seçim sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi. Akşener, "Bugün yapılan mahalli idareler seçimlerine ilişkin gayri resmi sonuçların belirmesiyle birlikte yarın Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, bir basın toplantısı gerçekleştirecektir. Bunun dışındaki bilgi ve haberlere itibar edilmemesi gerekir" denildi.
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