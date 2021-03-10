İmamoğlu'na manşetten uyarı! Haddinizi aşmayın...

Akşener ve Buldan'lı tweet CHP ve İP'i gerdi! Ortalık karıştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart mesajıyla başlayan kriz büyüyerek devam ediyor. İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, "Meral Akşener'i PKK'nın siyasi kolunun eş başkanı Pervin Buldan'la eşitlemeye kalkışmak haddini aşmaktır" ifadelerini kullandı. Çelik, İmamoğlu'na seslenerek, "Unutmayın ki; siz HDP'nin değil, Millet İttifakı'nın belediye başkanısınız. Bakış açınız bu ise yolumuzu ayırırız" dedi.



AKŞENER'İN SÖYLEMEDİĞİNİ YENİÇAĞ YAZDI! KILIÇDAROĞLU BİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ KONUŞTU

Ahmet Çelik'in imtiyaz sahibi olduğu Yeniçağ gazetesi, İmamoğlu'na manşetten çıkıştı. "Haddinizi aşmayın" manşeti atan gazete, İyi Partililerin tepkilerini aktardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında konuya girmedi. Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, "olağan bir tweet" dedi. İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ise, Buldan'ın teşekkür tweetini beğendi.

İTTİFAK BOZULUYOR MU?

Cumhuriyet gazetesinin "Siyaset Kulisi" köşesinde "İttifak bozuluyor mu" başlığıyla bir kulis yazısı yayınlandı. Yazıya göre isminin açıklanmasını istemeyen bir İyi Parti yöneticisi, İmamoğlu'nun söz konusu açıklamasını, "ipleri koparalım" mesajı olarak algıladıklarını söyledi. Kulise göre, İyi Parti yöneticisi, İmamoğlu'ndan sözlerini düzeltmesini beklediklerini bildirdi. İyi Parti'nin İstanbul'daki 39 ilçe başkanının da ittifakın geleceğiyle ilgili olağanüstü toplantı talebinde bulunduğu kaydedildi.

DEMİRTAŞ: İP'TE IRKÇILAR VE FAŞİSTLER VAR! FAŞİZAN SÖYLEMLER TAHRİP EDİYOR

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Demirtaş'ın, İyi Parti-HDP gerilimiyle ilgili sözleri dikkat çekti. HDP ile İyi Parti arasında "demokratik teamüller çerçevesinde eleştirel bir diyalog ve ilişki kurulmasını" öneren Demirtaş, "İyi Partili bazı siyasetçilerin faşizan söylemlerinin diyalog ve çözüm zeminini tahrip ettiğini" söyledi.