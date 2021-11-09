VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Serdar Noorzad: E-ticaret alanında hâlâ cazip fırsatlar var
Elmalı davasında yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Türk İKA'lar geliyor!
Başkan Erdoğan'dan nükleer santral açıklaması
Akşener ve Öztrak'ın yalanı ifşa oldu!
Bakan Bilgin'den EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması
AK Partili isimden "asgari ücret" açıklaması
Savaş çığırtkanlarına karşı 'Türkiye' taktiği
Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı için geri sayım başladı
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov: Ordumuzu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz
Akşener Küfürbaza sahip çıktı
Türkiye ve Azerbaycan'dan Ermenistan'a barış eli
"Soysuzluktur, edepsizlikti"
Bölgede savaş endişesi! Başkan Erdoğan devreye girdi
Dünya devinden Türkiye'ye büyük yatırım
İki ülke arasında tansiyon yükseldi! Sınıra akın akın geliyorlar
İçişleri duyurdu: Eren Kış-1 operasyonu başlatıldı!
"FETÖ destekliyor" dediği İP'e grup başkanvekili oldu
Dehşete düşüren gerçek! İsrail bile bile vurmuş
INDOPACOM'un eski komutanı uyardı: Taarruz füzeleri konuşlandırılmalı
Lütfü Türkkan'ın ilk vukuatı değil: Şehit ailelerine alerjisi var
Çin'de umut vadeden araştırma
Meteoroloji saat verdi! Kar geliyor
Ev alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor
09 Kasım 2021 Salı 12:30:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 12:30:00

Akşener şaşırtmadı! Lütfü Türkkan'a sahip çıktı, şehit ağabeyini hedef aldı

Kaynak: STAR

ABONE OL

İP Genel Başkanı Meral Akşener, Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine küfür etmesi ile ilgili ilk açıklamasını yaptı. Grup toplantısında konuşan Akşener, olayı provokasyon olarak yorumladı, Türkkan'ın ahlaksızlığını 'hislerine yenik düştü' sözleri ile basite indirgedi.

İP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de geçtiğimiz Cuma günü şehit ağabeyine ahlaksızca küfür etti. Türkkan'ın küfrü Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Türkkan önce inkar etti, sonra ise itiraf etti. Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'den özür dilerken, şehit ailesinden özür dilemeye ise lüzum görmedi.

STK'lar, şehit yakınları ve gazi dernekleri peş peşe Türkkan hakknda suç duyurusunda bulunurken, vatandaşlar Türkkan'ın partiden ihracını istedi. Ancak İP, Türkkan'ı Grup Başkanvekilliği görevinden azletmek ile yetindi. Türkkan, Akşener'in talebi ile koltuğundan ayrıldı, yerine Erhan Usta getirildi.

Türkkan'ın yaptığını basit bir hata olarak gören İP'den peş peşe açıklamalar gelirken, Akşener suskunluğunu bugün grup toplantısında bozdu.

Ne diyeceği merak konusu olan Akşener de, Türkkan'ın yaptığını 'Hislerine yenik düşmek' olarak yorumladı ve olayı provokasyon olarak değerlendirdi.

SKANDAL SÖZLER: PLANLI BİR PROVOKASYON

Akşener, şehit ailesini planlı bir provokasyona alet olmak ile suçlarken, Türkkan'a ise tek laf etmedi.

Akşener şöyle konuştu: Cuma günü yapılmış planlı bir provokasyon var. Cuma'dan beri bunun üzerinde tepindikçe tepindiler. Lütfü Bey bir hata yaptı. Sinirlerine hakim olması gerekirdi. Maalesef olamadı, hislerine yenik düştü. Hatasını mazur görecek değiliz.

Etiketler : İP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Akşener Bingöl
Kolombiya yolcusu

Kolombiya yolcusu
Kahvaltıyı atlamayın spor yapın

Kahvaltıyı atlamayın spor yapın
Çekimler başlıyor

Çekimler başlıyor
Sete sevgili arası

Sete sevgili arası
Beraat etti

Beraat etti
İki farklı Sinem

İki farklı Sinem

Seda gitti Meryem geldi

Seda gitti Meryem geldi
Assolist Defne

Assolist Defne
"Senaryo geldiğinde tereddüt ettim"

"Senaryo geldiğinde tereddüt ettim"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER