Akşener milletin aklıyla dalga mı geçiyor?

İBB'nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Yenikapı'da düzenlediği etkinliklere katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, burada açıklamalarda bulundu.

Akşener'in Fatih'in emaneti Ayasofya'nın açılmasına karşı çıkan ve türbesini ziyareti sırasında ellerini arkasında bağladığı görüntülerle tepki çeken İmamoğlu'nu Osmanlı Sultanı Fatih'e benzetmesi, tepkilere neden oldu.

Ekrem İmamoğlu da, Akşener'in açıklamalarına alkış tuttu.

Akşener açıklamasında, "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı." ifadelerini kullandı.

AKŞENER MİLLETİN AKLIYLA DALGA MI GEÇİYOR?

Ayasofya'nın açılmasına karşı çıktı:

Akşener'in Fatih'e benzettiği İmamoğlu, geçtiğimiz yıl Yunanistan'daki uluslararası Delphi Ekonomi Forumuna telekonferasla katılarak, Fatih'in emaneti Ayasofya'nın açılmasına ilişkin, 'Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmadığını' söyledi.

İmamoğlu bir basın açıklamasında da, 'Dünyanın çok çeşitli ülkelerinde bizim binlerce camimiz var. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını söyleyenler, bu camilerin başına ne gelir bunu düşünüyor mu?" gibi ilginç çıkışlarda bulundu.

Ayasofya'daki büyük Cuma namazına davet edilen İmamoğlu, davete icabet etmemişti. CHP'ye yakın medya ve CHP'liler, İmamoğlu'nun davet almadığı için gitmediğini iddia etmişti.

Yunan medyasından övgü almıştı

İmamoğlu'nun, Ayasofya ile ilgili açıklamaları ve daha sonra ilk namaza katılmaması, Yunan medyasında manşetlere taşındı. Yunan medyası İmamoğlu'nun bu tavırlarından övgüyle söz etti...

Ancak, davetiye aldığı ortaya çıkan İmamoğlu bu kez de, 'Keşke telefonla aransaydım' dedi.

Fatih'in türbesinde saygısızlık:

Yine geçtiğimiz yıl Fatih'in türbesini ziyaret eden İmamoğlu'nun, ellerini arkasında bağlayarak 'denetleme yapan zabıta memuru gibi' dolaşması, tepkilere neden olmuştu.

İmamoğlu türbenin içinde de, dua edilirken bağdaş kurarak oturması da Fatih'in hatırasına hürmeti olan herkesi kızdırmıştı.

AKŞENER'İN AKLA ZİYAN AÇIKLAMASINA TEPKİ

Tüm bunlara rağmen, Akşener'in İmamoğlu'na yönelik 'Fatih' benzetmesi, tepkilere neden oldu.

Star Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak Akşener'in sözlerine sosyal medya hesabından, 'Meral Akşener İstanbul'u CHP'nin kazanmasını, Fatih'in Haçlıdan; Bizans'tan almasına benzetiyor, yanı başında dikilen Ekrem İmamoğlu da alkışlıyor... Elinizi vicdanınıza koyup düşünün: CHP'nin kapattığı Ayasofya'yı açanlar mı yoksa açılmasını gereksiz bulanlar mı Bizans'a benziyor?' şeklinde tepki gösterdi.

"MİLLETİMİZİN İRFANI ÇOK DERİNDİR, KİMİN KİME BENZEDİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'na "Fatih Sultan Mehmet", AK Parti'ye ise "Bizans" benzetmesi yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.

Göksu, şunları kaydetti: Dün 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlerle birlikte olanların bugün kendilerini Fatih Sultan Mehmet Han'a benzetip, 86 yıl sonra Ayasofya'yı yeniden ibadete açanları Bizans'a benzetmesi tam bir cürmümeşhut olmuştur. Milletimizin irfanı çok derindir, kimin kime benzediğini çok iyi bilir.

"MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE YER EDEMEMİŞ OLMALARININ HEZEYANI"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, Meral Akşener'in sözleriyle ilgili olarak şu paylaşımda bulundu:

"Zafer Bayramı gibi bütünleştirici bir değerin kutlamasında AK Parti'yi Bizans'a benzetme gafleti gösteren Akşener, milletimizin gönlünde yer edememiş olmanın hezeyanını bir kez daha göstermiştir. Hiç kimse AK Parti'ye ve milyonlarca seçmenimize bu benzetmeleri yapamaz."

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