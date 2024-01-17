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Akşener eski ortağı CHP'ye ateş püskürdü: DEM Parti ile açık bir şekilde el sıkışın
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17 Ocak 2024 Çarşamba 16:07:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 16:07:00

Akşener eski ortağı CHP'ye ateş püskürdü: DEM Parti ile açık bir şekilde el sıkışın

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'nin DEM Parti ile ittifakına da tepki gösteren Akşener "Bizim hür ve müstakil olmamız bazı şeyleri açığa çıkardı. Dürüst ve açık bir şekilde DEM'le anlaşın. El sıkışın görelim bakalım neymiş dünya." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.

"ŞIMARDIKÇA ŞIMARDILAR HADSİZLEŞTİKÇE HADSİZLEŞTİLER"

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 9 şehit verilmesinin ardından başlayan bildiri tartışmalarına ilişkin konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener,"Biz Meclis'in ortak bir beyanat ortak bir bildiri imzalamasını teklif ettik. Ve Saadet Partisi, İYİ Parti, MHP ve AK Parti bizim teklifimize evet diyerek imza attılar. Anlayamadığım bir biçimde çok da ayıpladığım bir biçimde bir bildiri savaşı çıktı. PKK'lılar herhalde çok mutlu olmuştur. PKK'lılar herhalde bu birbirine düşen Gazi Meclis'in mensuplarına çok gülmüşlerdir. AK Parti'ye gıcık olmak onun yaptığı işleri eleştirmek onu sandıkta yenmek bu iddia ile ortaya çıkmak elbette bizim hakkımız ama şehit ailelerinin karşısında bu milletin temsilcileri olarak bizler kaya gibi durmak zorundayız o PKK'lı şerefsizlere karşı. Neyse sakin sakin geçirdik konuyu. Şımardıkça şımardılar hadsizleştikçe hadsizleştiler.

"KARIN AĞRISI İYİ PARTİ MİYDİ?"

Şimdi yine şehitlerimiz oldu. Ben aradım bu rutin. Aradım. Benzer bir Meclis bildirisini, DEM'in imzalamasını beklemiyoruz ama buradan da bir cingar çıktı. Dün bir toplantı oldu o toplantıda bu 3 siyasi parti imza atacak diğer siyasi partiler imza atmayacak bu parçalı görüntüden vazgeçildi, burası çok enteresan, Numan Kurtulmuş'un imzasıyla ortak tezkere Meclis'e sunuldu, ilginç bir biçimde ayrı bir bildiri yayımlayanların hepsi bu tezkereyi destekledi. Soru şu; karın ağrısı İYİ Parti miydi?" ifadelerini kullandı.

"DEM İLE EL SIKIŞIP KAZANIN HER YERİ"

"Hani her konuda biz suçluyduk?" diyen Akşener CHP'ye DEM Parti'yle 'el sıkışma' çağrısı yaptı.

"Bizim seçmenimiz de cebinizde duruyorsa, DEM ile el sıkışıp kazanın her yeri" ifadelerini kullanan Akşener'in konuyla ilgili sözleri şöyle: İstediğiniz kadar ağlayın zırlayın. Bu ülkede hür ve müstakil olarak seçimlere gireceğiz ve kazanacağız. Bizim müstakil olmamız bazı şeyleri ortaya çıkardı. Hani her konuda biz suçluyduk? El sıkışın kardeşim. Dürüst ve açık bir şekilde DEM ile el sıkışın. Hemen bütün her yeri kazanın. Bizim seçmenimiz de cebinizde duruyorsa, DEM ile el sıkışıp kazanın her yeri.

Etiketler : Meral Akşener İYİ Parti DEM Parti
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