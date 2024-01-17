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Akşam Future&Trends Summit... Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu'ndan açıklamalar
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17 Ocak 2024 Çarşamba 10:53:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 10:53:00

Akşam Future&Trends Summit... Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu'ndan açıklamalar

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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A.Burak Dağlıoğlu, Akşam Future&Trends Summit'te konuşuyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A.Burak Dağlıoğlu, Akşam Future&Trends Summit'te açıklamalarda bulunuyor.

Akşam Gazetesi, Future&Trends dergilerinin 19'uncu yılı nedeniyle, bugün İstanbul'da 'Akşam Future&Trends Summit' etkinliğini düzenliyor.

Akşam Future&Trends Summit başladı

Türkiye'de ve dünyada sektörlerin gelecek yüzyılını kapsamlı bir şekilde konuşmak üzere kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticiler ile sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren zirvenin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A.Burak Dağlıoğlu yapıyor.

Burak Dağlıoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

2023 yılı maalesef dünyadaki merkez bankalarının para politikalarıyla, biraz tüketici talebinin daraldığı, yatırımların yavaşladığı bir yıl oldu.

Şu anda maalesef hala Türkiye'nin güneyinde İsrail'in Gazze'ye orantısız bir güçle saldırdığı bir dönemi yaşıyoruz. Dualarımız Gazze'deki insanlarla beraber. Umarız kalıcı ve adil bir çözüm nasıl Ukrayna için bunu talep ettiler aynısını Gazze'de de önümüzdeki dönemlerde görürüz diye ümit ediyorum.

Geçtiğimiz 20 yıllık dönemde 2003'ten 2022'ye kadar kabaca Türkiye'nin cari açığını uluslararası doğrudan yatırımların finanse ettiğini görüyoruz.

Bizim vizyonumuz dünyadaki ilk 10 ekonomiden birisi olmak, hedefimiz bu. Bütün politikalar, stratejiler buna yönelik.

Etiketler : akşam future trends summit cumhurbaşkanlığı yatırım ofisi burak dağlıoğlu
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