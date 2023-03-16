Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım: Ortak kültür ve ortak tarih alanlarında katkı sunmaya devam edeceğiz
Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, "Ortak kültür ve ortak tarih alanlarında katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.
Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda konuştu.
Yıldırım, "Ortak kültür ve ortak tarih alanlarında katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.
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